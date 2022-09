Duecento persone hanno partecipato questa mattina a Cavenago Brianza al convegno dedicato al rischio idraulico e di territori.

Boom di presenze al convegno sul rischio idraulico

A promuoverlo sono stati BrianzAcque e l'Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza che hanno "chiamato a raccolta" ingegneri, tecnici e amministratori comunali per fare il punto su uno dei temi più importanti negli ultimi anni.

Al centro dei lavori, tematiche quanto mai attuali e indifferibili come la lotta al cambiamento climatico e le strategie per far fronte agli allagamenti.