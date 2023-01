Boom di presenze, la pista di pattinaggio rimarrà aperta fino a domenica 15 gennaio

Un successo ogni oltre più rosea aspettativa. A grande richiesta la pista di pattinaggio allestita all'ingresso del parco di Villa Borromeo, ad Arcore, rimarrà aperta fino a domenica prossima, 15 gennaio 2023. La struttura avrebbe dovuto chiudere lo scorso fine settimana, ma l’Amministrazione comunale, in accordo con il gestore, ha deciso di prorogare il servizio che sarà quindi attivo fino al 15 gennaio.

Pista di pattinaggio, che divertimento

A confermare la decisione di prorogare la chiusura della pista di pattinaggio è stato direttamente l'assessore agli Eventi Nicolò Malacrida.

"Durante queste settimane abbiamo registrato un boom di accessi e la pista sempre piena - ha sottolineato l’assessore agli Eventi Nicolò Malacrida - Abbiamo avuto il piacere di accogliere, ad Arcore, numerosi cittadini di altri paesi e questo per noi è un dato molto positivo che conferma la bontà delle scelte messe in atto dall’Amministrazione per animare il Natale arcorese".

Molto frequentato anche il villaggio di Natale

Non solo la pista di pattinaggio, ma anche il villaggio di Natale allestito sempre in Villa Borromeo ha fatto registrare molte presenze. Il tutto corredato cone le proiezioni luminose e le casette di legno e le luminarie installate in città. Insomma l'aria natalizia si è respirata eccome in città.

Ricordiamo che tutti gli eventi natalizi sono stati interamente finanziati dal Comune con un contributo dei commercianti locali che hanno potuto scegliere tra quattro formule esclusive di sponsorizzazione.