Borghi storici, oltre 220.000 euro in arrivo a Bellusco dalla Regione

Borghi storici, oltre 220.000 euro in arrivo a Bellusco da Regione Lombardia. Il Comune vimercatese è stato l'unico della Provincia di Monza e Brianza ad aggiudicarsi il bando.

Nella giornata di oggi, giovedì 4 novembre 2021, Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria dei Comuni lombardi che riceveranno il contributo regionale per realizzare interventi di riqualificazione dei borghi storici. Lo ha annunciato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, a seguito della pubblicazione delle domande ammesse al finanziamento, nell'ambito del bando regionale rivolto agli enti locali per la valorizzazione del territorio e dei borghi storici. Tra i Comuni premiati dal bando c'è Bellusco, che nelle prossime settimane riceverà 224.000 euro.

"Sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto - ha detto l'assessore Foroni - Questa procedura, finanziata interamente da Regione con una cifra pari a 60 milioni di euro, è la prova dello straordinario sforzo finanziario che l'istituzione regionale compie per valorizzare i nostri Comuni e renderli più attrattivi, in un'ottica di turismo culturale attraverso interventi su aree e immobili di interesse pubblico. Vogliamo avviare processi virtuosi di recupero urbano che avranno un impatto positivo anche sulla ripresa economica dei territori duramente provati dall'emergenza Covid-19. L'impegno della Giunta non finisce qui. Da assessore regionale ho preso l'impegno di chiedere l'ottenimento di ulteriori risorse per finanziare i restanti Comuni ammessi alla graduatoria, finanziabili per punteggio finale maggiore o uguale a 60".