Sono state consegnate ieri, venerdì 12 settembre, le borse di studio alle giovani eccellenze scolastiche di Usmate Velate. A riceverle, nella cornice di piazza Pertini, ventiquattro tra ragazze e ragazzi che si sono distinti nel corso degli ultimi anni scolastici e accademici.

Borse di studio alle giovani eccellenze scolastiche

Le borse di studio non sono solo un riconoscimento economico, ma premiano il talento, la dedizione e la passione per lo studio e la conoscenza. Le borse di studio rientrano nel Diritto allo Studio, documento che viene steso dall’Amministrazione comunale e ha previsto uno stanziamento di circa 9000 euro.

“L’Amministrazione comunale sostiene il percorso che vede protagonisti i nostri studenti – dichiarano il sindaco Lisa Mandelli e l’assessore all’Istruzione Luisa Mazzuconi – Perché riconosce il valore della scuola e della conoscenza nella vita delle persone.“

I ragazzi premiati

A ricevere le borse di studio sono stati:

Scuola secondaria superiore – a.s. 2023/24

Prima annualità: Francesco Pavesi – Liceo scientifico sportivo “A. Mapelli”, Tommaso Magni – Liceo scientifico “A. Banfi”, Alessandro Colombo – Liceo scientifico “M.G. Agnesi”

Seconda Annualità: Matilde Maggioni – Liceo Scienze Umane “E. Vanoni” – Marie Baraggioni Liceo Scientifico “M.G. Agnesi” – Matilde Nesci – Liceo Classico Musicale “B. Zucchi”

Terza Annualità: Francesco Ciccarello – Liceo classico “A. Banfi”, Sofia Bianchini – Liceo scientifico “A. Einstein”, Serena Pozzi – Liceo linguistico “A. Greppi”

Quarta Annualità: Michela Serratore – Liceo linguistico “A. Greppi”, Sofia Montagna – Liceo scienze umane “E. Vanoni”, Aurora Teruzzi – Istituto tecnico “Viganò” Grafica e Comunicazione

Quinta Annualità: Filippo Ravasi – Liceo scientifico “M.G. Agnesi”, Lorenzo Brugnetti – Liceo linguistico “M.G. Agnesi”, Giorgia Colombo – Liceo linguistico “A. Greppi”

Università – Anno Accademico 2022/23

Laurea Triennale: Aurora Casiraghi 110 Con Lode – Biotecnologia Università Degli Studi di Milano, Marta Giacomini 110 Con Lode – Scienze Motorie, Sport E Salute Università Degli Studi di Milano, Anna Buccino 110 – Fashion Design Naba Nuova Accademia Di Belle Arti di Milano

Laurea Specialistica/Magistrale; Lucia Traversi 110 Con Lode – Intercultural Studies In Languages And Literature Università Degli Studi di Bergamo, Bianca Romani 110 Con Lode – Psicologia Clinico-Dinamica Università Degli Studi di Padova, Caterina Faravelli 110 Con Lode – Management Per L’impresa Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, Giulia Frigerio 110 Con Lode – Biogeoscienze Università Degli Studi di Milano, Maddalena Fumagalli 110 Con Lode – Scienze Dell’alimentazione Università Degli Studi di Firenze, Viola Perego 110 Con Lode – Scienze Linguistiche Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, Alessandro Fumagalli 110 Con Lode – Industrial Chemistry Università Degli Studi di Milano