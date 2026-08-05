Borse di studio: un premio al merito e all’impegno degli studenti

Il Comune di Meda conferma il proprio impegno a favore dell’istruzione e della valorizzazione del merito con la pubblicazione del bando per l’assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti che hanno concluso con risultati di eccellenza il proprio percorso scolastico nell’anno 2025/2026.

Al via il bando per assegnare le borse di studio

Una scelta che quest’anno si rafforza ulteriormente con l’estensione del riconoscimento anche agli studenti della scuola secondaria di primo grado, per valorizzare fin dai primi importanti traguardi il percorso di crescita e di formazione dei giovani. Dietro a un voto c’è l’impegno quotidiano, giornate di studio, determinazione, responsabilità e la volontà di dare il meglio di sé. Un percorso che testimonia costanza, senso del dovere e capacità di guardare al futuro con ambizione.

Quindici le borse di studio

Il bando prevede l’assegnazione di dieci borse di studio agli studenti della scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito il diploma con votazione 10/10, compresa la lode, e di cinque borse di studio agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che hanno conseguito il diploma con una votazione compresa tra 95/100 e 100/100, inclusa la lode. Possono presentare domanda gli studenti residenti nel Comune di Meda alla data di pubblicazione dell’avviso. Per l’accesso al contributo non è previsto alcun requisito Isee.

Il commento dell’assessore

Così commenta Mara Pellegatta, assessore all’Istruzione: