Borse di studio: un premio al merito e all’impegno degli studenti

Il Comune di Meda conferma il proprio impegno a favore dell’istruzione e della valorizzazione del merito con la pubblicazione del bando per l’assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti che hanno concluso con risultati di eccellenza il proprio percorso scolastico nell’anno 2025/2026.
Al via il bando per assegnare le borse di studio
Una scelta che quest’anno si rafforza ulteriormente con l’estensione del riconoscimento anche agli studenti della scuola secondaria di primo grado, per valorizzare fin dai primi importanti traguardi il percorso di crescita e di formazione dei giovani. Dietro a un voto c’è l’impegno quotidiano, giornate di studio, determinazione, responsabilità e la volontà di dare il meglio di sé. Un percorso che testimonia costanza, senso del dovere e capacità di guardare al futuro con ambizione.
Quindici le borse di studio
Il bando prevede l’assegnazione di dieci borse di studio agli studenti della scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito il diploma con votazione 10/10, compresa la lode, e di cinque borse di studio agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che hanno conseguito il diploma con una votazione compresa tra 95/100 e 100/100, inclusa la lode. Possono presentare domanda gli studenti residenti nel Comune di Meda alla data di pubblicazione dell’avviso. Per l’accesso al contributo non è previsto alcun requisito Isee.
Il commento dell’assessore
Così commenta Mara Pellegatta, assessore all’Istruzione:
“A tutte le studentesse e a tutti gli studenti che hanno raggiunto questi importanti risultati rivolgo le mie più sincere congratulazioni. A nome di tutta l’Amministrazione comunale desidero dirvi che Meda è orgogliosa di voi. Non smettete mai di essere curiosi, non abbiate paura di mettervi alla prova e continuate a studiare, a fare domande, a coltivare le vostre passioni e a inseguire obiettivi sempre più ambiziosi. Il vostro impegno rappresenta un valore per voi stessi, per le vostre famiglie e per tutta la nostra comunità. Premiare il merito significa riconoscere il valore dell’impegno e ricordare ai nostri giovani che i loro risultati contano. Significa credere in loro oggi, perché saranno loro a costruire la Meda di domani”.