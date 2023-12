Botti di Capodanno? "No grazie". Il sindaco di Desio invita alla prudenza

Botti di Capodanno? No, grazie. Il sindaco di Desio, Simone Gargiulo, invita alla prudenza.

"Giusto divertirsi, ma in sicurezza"

"E’ giusto divertirsi, ma in sicurezza". E’ questo l’appello del sindaco, Simone Gargiulo, ai desiani per festeggiare l’arrivo del nuovo anno:

“Invito tutti alla moderazione nell’utilizzo dei tradizionali ‘botti’ di Capodanno, occorre fare prevalere il buon senso ed evitare, per quanto possibile, i fuochi d’artificio. Teniamo un comportamento rispettoso, senza mettere a serio rischio l’incolumità delle persone e la sicurezza pubblica. Ma non solo. Il messaggio è anche legato all’eccessivo rumore, lesivo per le persone anziane o ammalate, oltre a rappresentare una fonte di disturbo per gli animali d’affezione, costretti a subire gravi conseguenze, con rischio di smarrimento, causato dallo spavento”.

"Tuteliamo gli amici animali"

Proprio per quel che riguarda gli animali, il Comune di Desio ricorda alcuni dei consigli di Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) per la salvaguardia degli amici a quattro zampe: custodire tutti gli animali in modo da prevenire fughe indesiderate; predisporre un nascondiglio per gli animali di casa, in modo che possano avere un luogo dove sentirsi protetti; portare sempre i cani in passeggiata al guinzaglio e tenerli legati anche in area cani, onde evitare fughe; non lasciare animali timorosi da soli o chiusi in luoghi angusti; identificare sempre con microchip tutti i cani e anche i gatti, in modo da poterli sempre ritrovare in caso di smarrimento; in caso di smarrimento di animali fare sempre segnalazione alle associazioni, ai canili, alle strutture deputate al soccorso di animali, per consentire la riconsegna nel minor tempo possibile.