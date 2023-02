Impennata di violazioni per eccesso di velocità e per veicoli senza revisione. Nonostante la carenza di personale, l’anno scorso la Polizia Locale di Bovisio Masciago ha cercato di garantire la presenza sul territorio.

Bovisio Masciago: nel 2022 impennata di violazioni per eccesso di velocità e veicoli senza revisione

Sono i dati più rilevanti del report 2022 stilato dal comandante Paolo Borgotti. «Nonostante la forte e cronica presenza di organico abbiamo cercato di garantire prioritariamente un costante presidio del territorio, sia durante i turni di servizio diurni sia attraverso specifici servizi straordinari effettuati in orario serale nel periodo estivo» ha spiegato il comandante. Difatti anche nel 2022, il comando ha partecipato ai servizi straordinari sovracomunali nell’ambito del Progetto Parchi, finanziato da Regione Lombardia. Nell’anno appena concluso, gli operatori in divisa sono stati otto fino all’autunno, il numero ora è sceso a sei ma l’obiettivo è risalire di due unità con il concorso che proprio la settimana ha visto la chiusura delle candidature. Una cinquantina le domande pervenute: a metà febbraio è previsto l’inizio delle prove a partire da quella fisica a cui seguiranno scritto e orale. Nonostante il poco personale dunque, nel 2022 gli operatori del comando hanno dedicato 84,5 ore a posti di controllo sul territorio (nel 2022 erano state 94) con 8.921 passaggi tra parchi, scuole, piazze, strade e complessi commerciali.

Autovelox e telelaser

Dopo quattro anni tornano i controlli con autovelox e telelaser e si impenna il numero delle multe per superamento dei limiti di velocità, schizzate a 941. Sul dato ha influito in maniera consistente il TruBox (contenitore può ospitare il dispositivo di rilevazione della velocità per accertare le infrazioni) installato a settembre davanti al centro sportivo di via Europa. In flessione rispetto al 2021 le infrazioni semaforiche (sono state 1.022 contro 1.234 dell’anno precedente).

Schizzato alle stelle invece il numero delle sanzioni a veicoli sorpresi a circolare senza revisione (sono stati 326 contro i 43 del 2021, per trovare un dato simile bisogna tornare al 2018 quando erano state 437). In lieve aumento anche le auto sprovviste di copertura assicurativa (dalle 51 del 2021 sono salite a 67). «E’ merito degli agenti che si sono impegnati nel perseguire queste violazioni - ha ricordato Borgotti - sul territorio non sono ancora in funzione i varchi stradali con lettura targhe, quindi di volta in volta gli operatori hanno effettuato controlli nella banca dati».

Incidenti

Ulteriormente calati gli incidenti rilevati, che nel 2022 sono stati 18 con 8 feriti e per fortuna nessuno con esito mortale. «Potevano essere molti di più ma a causa del poco personale non sempre siamo potuti uscire per le rilevazioni e abbiamo chiesto l’intervento dei Carabinieri» ha precisato il comandante. Inoltre è sceso da 540 a 171 anche il numero di multe per mancato uso delle cinture di sicurezza in auto. Calate anche da 22 a 14 le sanzioni per guida senza patente.

Diminuite le violazioni accertate al Codice della Strada (5.109 contro 5.228 del 2021) per un ammontare complessivo di 744.423 euro (indice di riscossione del 31,83 per cento). I parcometri invece hanno determinato un incasso di 25.139 euro. Infine nel 2022 sono state 21 le comunicazioni di notizie di reato inoltrate all’autorità giudiziaria.

Soddisfatto dell’operato del comando, il sindaco Giovanni Sartori: «Pur essendo a ranghi ridotti hanno fatto un gran lavoro».

(nella foto di copertina il comandante della Polizia Locale Paolo Borgotti è in servizio nel comando cittadino da più di vent’anni)