Una mattinata, in occasione della Giornata della Terra, per ripulire il territorio. E' quella che si terrà a Bovisio Masciago il prossimo sabato 22 aprile.

Bovisio pulita: i cittadini si danno appuntamento per il Plogging sulla Terra

Ad organizzarla sono stati la Comunità Laudato si’ Bovisio Masciago, il Comitato per l’Ambiente di Bovisio Masciago e il Comitato Genitori in movimento che hanno deciso di riproporre la giornata del “Plogging sulla Terra” appunto sabato 22 aprile 2023.

Come lo scorso anno, l’obiettivo è quello di raccogliere più rifiuti possibile in diversi luoghi cittadini e al termine della raccolta sistemare i sacchi in un’area apposita per l’operatore di Gelsia che passerà a ritirarli.

Il programma

Il programma della mattinata prevede il ritrovo alle 9 presso largo Dabbeni, dove verrà allestito il punto di raccolta delle iscrizioni. Dopo la lettura regolamento e la consegna dei sacchi da parte degli operatori Gelsia la mattinata di pulizia avrà ufficialmente inizio e tutti saranno muniti di pettorine, guanti e sacchi della differenziata di plastica, carta, vetro, misto.

Ambiti di raccolta

Gli ambiti di raccolta sono diversi e comprendono il Parco della Resistenza e della Memoria (via Roma) / Parco via Solferino / Parco Agostino Andermark / Aree verdi largo Dabbeni e via Cantù (con deposito sacchi in Largo Dabbeni); oppure la zona Parco dell’Iperal (via Desio) / Area verde via Brughetti / Parco Guareschi (via Tolmino) / Parco Pio XI (via Melgacciata) / Parco dei Desideri (via Edison) con deposito sacchi nel Parcheggio via Brughetti (dietro Iperal). Infine le aree verdi di piazza Montessori e via don Mariani / Parco Perlasca / Parchetto e aree verdi via Gramsci con deposito sacchi in Piazza Montessori. Ciascuno può scegliere solo un ambito di raccolta.

Lo scopo di questa iniziativa - fanno sapere gli organizzatori - è sensibilizzare le persone, le associazioni del territorio e potenzialmente gli studenti delle scuole alla pulizia di parchi, aree verdi e zone comuni, per far sì che il rispetto per l’ambiente non si riduca ad una sola giornata ma perduri tutto l’anno.

Il termine dell'attività di plogging è fissato alle ore 11. Successivamente passerà l’operatore Gelsia a ritirarli.

Alle 11.30 è previsto un breve momento conclusivo dell'iniziativa presso largo Dabbeni con l’amministrazione comunale e le associazioni promotrici.