Brianza Oltre l'Arcobaleno: sit-in per Patrick Zaki ed evento per la giornata mondiale contro l'Aids

Monza

Varie realtà del territorio mostreranno la loro vicinanza allo studente dell'Università di Bologna

Oggi, venerdì 3 dicembre, alle 19, Brianza Oltre l'Arcobaleno organizzerà il sit-in "Libertà per Patrick Zaki" in piazza Roma.

Sit in in piazza Roma con Brianza Oltre l'Arcobaleno

Un sit-in davanti all'Arengario per chiedere la scarcerazione di Patrick Zaki in vista della prossima udienza di martedì 7 dicembre. E' quello che hanno organizzato per oggi venerdì 7 dicembre alle 19 Brianza Oltre l'Arcobaleno, il Gruppo Giovani di Monza di Amnesty International e Rete Brianza Pride. Durante il sit-in varie realtà del territorio interverranno per mostrare vicinanza allo studente dell'Università di Bologna e per opporsi alla ingiusta detenzione da 22 mesi. Tra le realtà che interverranno all'iniziativa ci saranno l'Unione degli studenti di Monza, l'associazione Libera contro le mafie Monza e Brianza, Anpi Monza e Brianza, Cgil Monza e Brianza, Emergency Monza e Brianza, il Collettivo Giulio Regeni, il Comitato Monza possibile, Fridays for future Monza e la rete Brianza accogliente Solidale.

Presentazione di "Voglio solo tornare a studiare #FreePatrick"

Oggi, venerdì 3 dicembre, alle 16, sempre in piazza Roma sarà organizzato anche un banchetto con Marco Vassalotti per la presentazione del suo libro "Voglio solo tornare a studiare #FreePatrick. L'autore sarà presente anche al sit-in dove porterà un prezioso discorso.

Una serata per celebrare la Giornata internazionale contro l'Aids

Quello di oggi, venerdì, in piazza Roma non è l'unico evento organizzato da Brianza Oltre l'Arcobaleno in questi giorni. L'1 dicembre il sodalizio ha infatti organizzato una serata, in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, alla biblioteca di Vimercate. Nel corso dell'incontro, che ha visto la partecipazione del consigliere Federica Villa e dell'assessore Mariateresa Foà del Comune di Vimercate, è stato proiettato il film "120 battiti al minuto" di R. Campillo, e sono stati spiegati i più comuni metodi di prevenzione contro l'Hiv.