A Seregno è in corso il corteo del Brianza Pride. Partito da via Briantina, il serpentone dei diritti sta raggiungendo la Porada. In duemila, nei calcoli degli organizzatori, i partecipanti: ai mille presenti all'apertura della manifestazione se ne sono aggiunti altrettanti.

Brianza Pride a Seregno, in duemila al corteo diretto alla Porada

"Un'occasione di confronto e dialogo sull’evoluzione dei diritti personali e collettivi" in contesti diversi come il welfare, il lavoro, la sanità, ma anche "uno stimolo per la Brianza per riformulare l’idea di democrazia". Così Oscar Innaurato, presidente dell’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno, alla vigilia della manifestazione, ne spiegava gli obiettivi.

All'evento organizzato per "portare avanti le istanze di tutto il territorio" hanno aderito numerosi comitati, gruppi e associazioni brianzoli. Presenti anche diversi esponenti politici e sindaci e amministratori locali, tra cui il primo cittadino di Seregno, Alberto Rossi.

"Siamo parte del mondo, non un mondo a parte"

"Siamo parte del mondo, non un mondo a parte" è lo slogan del Brianza Pride, con un manifesto politico che annovera fra le parole chiave i diritti Lgbtqiapk, transfemminismo, coeducazione, tutela dell'ambiente, laicità, antifascismo, legalità, antimafia e pacifismo. Negli interventi che hanno aperto la manifestazione, tutela della diversità e della pluralità, attenzione anche al mondo della scuola e alle nuove generazioni. Spazio anche al "no" a Pedemontana.

Il Pride regalerà cento alberelli a Seregno: diverse specie autoctone verranno piantate in un’area del parco alla Porada, compensando le emissioni di anidride carbonica che una manifestazione come questa comporta. Ingente, lungo il percorso, lo spiegamento di Forze dell'ordine e di agenti di Polizia Locale. Alla testa del corteo, gli organizzatori di Brianza Oltre l'Arcobaleno.

Bicchiere giù dal balcone al passaggio del corteo

A guastare il clima di festa un fuoriprogramma che si è registrato intorno alle 18.15 in via Stoppani, all'altezza del civico 47: al passaggio del corteo dal balcone al primo piano di una palazzina è caduto un bicchiere. Non si registrano feriti ma sono in corso accertamenti per verificare se si sia trattato di un gesto volontario, come sostengono alcuni partecipanti alla manifestazione, o di una caduta accidentale. Subito intervenuta, la Polizia Locale ha preso le generalità dei due occupanti dell'alloggio da cui sarebbe caduto il bicchiere.