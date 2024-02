Brianza Rete Comune interviene per far coprire un cartello pubblicitario "abusivo e sessista". La pubblicità di un noto ristorante concorezzese era posizionata lungo il Pagani, nella tratta di strada provinciale che collega Villasanta e Vimercate.

Una campagna pubblicitaria decisamente audace. E, a detta di qualcuno, persino offensiva. E' quella lanciata nei giorni scorsi da un noto ristorante di Concorezzo, che ha installato sul territorio Vimercatese una serie di cartelli pubblicitari con messaggi ironici a sfondo sessuale più o meno espliciti. Tra questi, anche uno lungo il tratto di Sp45 che collega Villasanta con Vimercate, in cui era chiaro il riferimento all'organo genitale femminile. Nulla di vietato dalla Legge, sia chiaro, almeno per quanto riguarda il contenuto. Quest'ultimo cartello, segnalato per il suo messaggio ritenuto sessista da alcuni consiglieri provinciali di Brianza Rete Comune, è tuttavia risultato essere abusivo. Da qui il provvedimento da parte della Polizia provinciale e in particolare dell'ufficio Strade, che nella giornata di ieri, giovedì 22 febbraio 2024, ha provveduto alla copertura del cartellone stesso.

La soddisfazione di Brianza Rete Comune

"È comparso sulla strada provinciale SP 45 tra Vimercate e Villasanta, in direzione Villasanta, un cartellone pubblicitario recante un messaggio sessista - si legge in una nota diramata pochi minuti fa da Brianza Rete Comune, il gruppo consigliare di centrosinistra che siede in consiglio provinciale - La pubblicità oscena di un esercizio commerciale ha suscitato lo sdegno di tanti tra i quali i consiglieri del gruppo provinciale Brianza Rete Comune che hanno immediatamente segnalato la vicenda agli uffici dell'Ente competente". "Abbiamo chiesto l'immediata verifica della regolarità dell'impianto e di procedere alla rimozione e sanzione, oltre che alla verifica della presenza di eventuali altri impianti sulle strade provinciali - spiega il consigliere provinciale Giorgio Monti - E' inaccettabile il contenuto del messaggio pubblicitario con evidenti caratteri sessisti, per i quali la legge dispone il divieto di pubblicità stradali. Ora che il cartello abusivo è stato rimosso, confidiamo nel fatto che vengano comminate le sanzioni previste".

