Nell’ambito delle attività finalizzate alla risoluzione delle interferenze con il tracciato delle tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, BrianzAcque avvierà nel corso della prossima settimana un intervento strategico sulle reti idriche e fognarie di Macherio, nell’area del cimitero comunale.

BrianzAcque al lavoro su rete idrica e fognaria per la risoluzione delle interferenze con Pedemontana

Una prima operazione prevede lo spostamento della rete fognaria; il progetto contempla la posa di una nuova condotta per la gestione degli scarichi e delle acque meteoriche, la realizzazione di una stazione di sollevamento e la costruzione di nuove camerette di ispezione lungo tracciati compatibili con le opere di realizzazione della nuova autostrada. Alcuni tratti esistenti, interferenti con le opere di Pedemontana, saranno rimossi.

In parallelo prenderanno avvio gli interventi sulla rete dell’acquedotto a servizio della medesima area. Verrà installata una nuova tubazione, posata anche in questo caso su un tracciato compatibile con le opere stradali in fase di realizzazione con contestuale rimozione delle tubazioni esistenti interferenti. I lavori si articoleranno in più fasi e si protrarranno per alcune settimane. Grazie alla pianificazione delle attività, non sono previste interruzioni significative dei servizi idrici e fognari, che resteranno operativi anche durante la posa dei nuovi tratti.

Possibili disagi

Durante le lavorazioni potranno verificarsi disagi temporanei alla viabilità di accesso al camposanto, dovuti alla presenza del cantiere e all’occupazione parziale della carreggiata di Viale del Cimitero. BrianzAcque assicura comunque il mantenimento dei percorsi pedonali e degli accessi principali e, in accordo con l’Amministrazione comunale e con la Parrocchia, sospenderà temporaneamente le operazioni in caso di necessità o in previsione di funzioni sacre. Si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria.

L’intervento di Macherio rientra in un più ampio programma di risoluzione delle interferenze che interesserà tutti i comuni coinvolti dal tracciato della Pedemontana, con oltre 80 progetti di diversa entità – da opere puntuali di piccole dimensioni a interventi strutturali più complessi – da realizzare nei prossimi anni in coerenza con il cronoprogramma autostradale.

(foto archivio)