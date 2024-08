Nuova tranche di lavori per il grande progetto di BrianzAcque, finanziato dai fondi Pnrr, per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza. Annunciato per il prossimo lunedì 26 agosto l’avvio di un cantiere che si snoderà da Besana Brianza in direzione Renate per un totale di poco meno di 3,5 km di condotta destinata ad essere sostituita.

BrianzAcque apre un nuovo cantiere contro la dispersione idrica

Un’operazione che, si stima, consentirà di evitare la dispersione di 100 metri cubi di acqua al giorno pari a più 36mila mila metri cubi all’anno. I lavori partiranno da Besana in Brianza dalla via Garibaldi (nel tratto tra gli incroci con le vie Leonardo da Vinci e Tagliamento), proseguiranno in via Piave, prima di arrivare in territorio di Renate dove interesseranno le vie Garibaldi, Mazzucchelli - Vittorio Emanuele (SP112) e le strade che vi si innestato: Umberto I e Cavour. Questo intervento sarà anche l’ultimo ad interessare i due Comuni per ciò che riguarda la sostituzione delle reti.

Costi e tempistiche

Le vecchie condutture, non più idonee a garantire ai cittadini un servizio efficiente e di qualità verranno dismesse e sostituite con tubazioni di nuova generazione. Secondo i calcoli del settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, i lavori avranno una durata complessiva di circa un anno per un costo di oltre 2.7 milioni euro.

La tecnica per i lavori

Per effettuare la sostituzione del “segmento” di rete, il settore progettazione e pianificazione della local utility dell’acqua pubblica, impiegherà la classica tecnica dello scavo a cielo aperto. In accordo con le Amministrazioni comunali, durante i lavori è prevista l’istituzione di sensi unici o la chiusura a tratti delle strade, con viabilità alternativa definita con l’ausilio della Polizia Locale.