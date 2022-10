BrianzAcque, grazie al relining perdita fognaria risanata in soli due giorni. E' successo a Concorezzo, dove grazie a un tempestivo intervento è stata risolta una problematica importante in una delle principali vie del paese.

Non sono serviti scavi

Due giorni. Tanto è bastato al settore fognature di BrianzAcque per riparare una perdita importante segnalata dai cittadini in via de Capitani, a Concorezzo. Giunti sul posto, i tecnici del gestore unico del servizio idrico integrato, hanno verificato che la condotta passante nei pressi delle abitazioni non era più in condizioni di esercizio funzionale. Per evitare ulteriori perdite e possibili infiltrazioni all’interno delle proprietà adiacenti, BrianzAcque ha deciso di intervenire nel modo più veloce possibile. Grazie al ricorso della tecnica del relining, la tubazione è stata risanata dal di dentro senza necessità di scavi a cielo aperto e di particolari effrazioni del manto stradale. Questo nuovo metodo di intervento non solo ha permesso di risanare la condotta esistente senza sostituirla, ma di farlo nel minor tempo possibile con un bassissimo impatto per i cittadini e l’ambiente.

Intervento importante

Quello realizzato da BrianzAcque a Concorezzo è stato un intervento tanto tempestivo quanto importante. Via De Capitani, infatti, è posizionata proprio nel cuore del paese, a pochi passi dalla biblioteca comunale e dalla chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano. Era quindi necessario che il cantiere durasse il meno possibile e che non creasse particolari disagi ai residenti della zona e a tutti i cittadini che la frequentano quotidianamente.