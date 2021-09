BrianzAcque sbarca anche nelle scuole di Mezzago

Iniziativa

L'azienda ha consegnato circa 340 borracce agli alunni delle primarie e delle secondarie.

Le borracce di BrianzAcque sono sbarcate anche nelle scuole di Mezzago. L'azienda quest'oggi, martedì 28 settembre 2021, ha omaggiato circa 340 studenti di primarie e secondarie.

Una scuola sempre più "plastic free"

Un mondo della scuola sempre più "plastic free". Questo l'obiettivo perseguito con grande forza negli ultimi anni da BrianzAcque, che continua nella sua opera di collaborazione con gli istituti scolastici e i Comuni della provincia di Monza e Brianza. Oggi, martedì 28 settembre 20201, è stata la volta di Mezzago, nel Vimercatese. La consegna ha interessato l’Istituto scolastico di Mezzago ed è avvenuta per mano di Gilberto Celletti, vice presidente di BrianzAcque, l'azienda pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato e del sindaco del comune brianzolo, Massimiliano Rivabeni. Nel più rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, la cerimonia, che si è svolta all’aperto, nel cortile della scuola, ha simbolicamente coinvolto 4 classi: due della primaria e altrettante della secondaria di primo grado. Tra i banchi di scuola è arrivato un regalo bello e utile, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui poter abbeverarsi dalla propria borraccia personale contribuisce ad aumentare la sicurezza dei ragazzi. Complessivamente sono state distribuiti 339 contenitori ecologici, che i piccoli studenti potranno sempre portare con sé, tanto in classe, come a casa.

"Le nuove generazioni stanno mostrando tanta sensibilità e impegno per tutto quello che è green - ha dichiarato Celletti - Sono certo che la borraccia diventerà per loro un’amica inseparabile contribuendo a ridurre l’inquinamento dovuto alla produzione, alla movimentazione e allo smaltimento delle bottiglie di plastica usa e getta. L’acqua a km 0 di BrianzAcque è buona e sicura. E’ supercontrollata da continue analisi di laboratorio e nulla ha da invidiare alle “minerali” imbottigliate".

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

Ovviamente molto soddisfatta anche l'Amministrazione comunale di Mezzago, che ha sposato con entusiasmo e partecipazione il progetto di BrianzAcque.

"La capacità di BrianzAcque di andare oltre il mero ruolo di gestore del ciclo dell’acqua ed aggiungere valore al territorio e alle persone tramite operazioni di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, è l’apice di una collaborazione proficua e di grande soddisfazione per il comune di Mezzago. La professionalità e l’attenzione alle problematiche specifiche del territorio rendono i servizi di BrianzAcque ad elevatissimo valore aggiunto e anche l’attenzione dimostrata oggi ai nostri giovani, e dunque al loro futuro, ne è un esempio", ha dichiarato il sindaco Massimiliano Rivabeni.

Al primo cittadino ha fatto eco l'assessore all'Istruzione Carlo Severgnini.