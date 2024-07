Brianzacque: sistemazione della fognatura, a Desio senso unico in via Milano e viabilità temporanea nel tratto compreso tra le vie Ambrosoli e San Vincenzo de’ Paoli.

Brianzacque, spostata la fognatura che interferisce con Metrotranvia

Lo stabilisce un’ordinanza comunale per permettere alla società BrianzAcque di effettuare le operazioni di spostamento e di rifacimento della nuova linea fognaria che interferisce con il futuro cantiere di Metrotranvia DE1 - tratto 52. Da lunedì 15 sino a sabato 20 luglio (e, comunque, sino al termine delle opere e conseguenti interventi di ripristino delle sedi stradali) in via Milano, esattamente dall’intersezione stradale con via Ambrosoli sino all’incrocio con via San Vincenzo.

Ecco cosa prevede l'ordinanza

Viene disposto il senso unico di marcia in direzione sud verso il territorio di Nova Milanese, in funzione della chiusura della corsia ovest della carreggiata stradale. I veicoli che provengono da Nova Milanese, il traffico in direzione nord ha l’obbligo di percorrenza verso via Ambrosoli, lungo l'itinerario alternativo delle vie: Oslavia, Caravaggio, Milano. E' inoltre istituito il divieto di accesso sulla via Milano all’altezza della via Ambrosoli per il flusso veicolare diretto verso nord, con obbligo di deviazione, secondo i percorsi alternativi indicati, sulla via Ambrosoli. Divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, lungo la corsia di marcia interessata dal cantiere.

Limite massimo a 30km/h

Tra le altre disposizioni, durante l’esecuzione dei lavori, nel tratto interessato, il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 Km/h. In più, i veicoli che percorrono le strade che incrociano la via Milano dovranno attenersi alle prescrizioni di obbligo di svolta a destra o sinistra. In vigore il divieto di sosta, su entrambi i lati della strada, in via Oslavia, che si trasforma in itinerario alternativo per la direzione nord verso il territorio di Seregno.