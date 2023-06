Briosco, altri 80 mila euro per la videosorveglianza

Nuovo tassello del «progetto sicurezza» firmato Antonio Verbicaro, sindaco di Briosco.

Disco verde al progetto esecutivo

Giovedì la Giunta ha approvato il progetto esecutivo di ampliamento dell’impianto di videosorveglianza. Redatto dall’ingegner Mauro Pozzi con studio a Monticello, porterà nuove telecamere - di videosorveglianza e lettura targhe - sul territorio comunale, per un costo complessivo di 80 mila e 714 euro, interamente finanziato da fondi di bilancio. Si tratta del quarto corposo investimento in materia, dopo i primi tre spalmati tra il 2020 e il 2021, per un totale di oltre 200 mila euro. I dispositivi troveranno posto nelle vie Rossini, Foscolo, Leopardi, 1 Maggio, Donizetti e al cimitero di via Pascoli.

Telecamere anche nei parchi pubblici

Non è finita. Nei prossimi giorni saranno installate le telecamere acquistate grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione. Lo scorso ottobre il Comune di Briosco era risultato tra i beneficiari degli 11,2 milioni di euro stanziati dal Pirellone per la videosorveglianza nei parchi. 33 mila e 447 euro il gruzzolo ottenuto, al quale l’ente pubblico brioschese ha aggiunto altri 8 mila euro. L’occhio elettronico andrà a coprire le aree pubbliche della Campagnola nel capoluogo, di Largo Rebattini nella frazione di Fornaci, di via Carducci (accanto alla baita degli Alpini) e di piazza Annoni a Capriano.

«Alla fine dell’estate confido di completare il progetto - ha affermato il sindaco Antonio Verbicaro - Alle telecamere si unirà l’utile presenza dei volontari impegnati nel presidio del territorio».