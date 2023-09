Briosco, batterista scende dal palco e chiede la mano alla fidanzata

Ha lasciato la sua batteria per prendere il microfono e cantare una canzone carica di significato (la celebre «Supereroi» di Mr Rain). Poi è sceso dal palco e ha chiesto, con la voce rotta dall’emozione, la mano dell’amatissima fidanzata capace ogni giorno di farlo sentire «un supereroe».

Un fine serata a dir poco emozionante quello di venerdì a Capriano, frazione di Briosco, nell'ambito della manifestazione "Per le vie di Capriano" organizzata dalla Pro Loco.

Fine serata emozionante

Durante il concerto dell’orchestra Raf Benzoni (salvato dalla pioggia battente dal pronto intervento dei volontari della Pro Loco che in men che non si dica hanno montano un gazebo a protezione del pubblico), il batterista Mauro Jambo Confalonieri ha approfittato del clima di casa - è un caprianese doc - per chiedere alla «sua» Sharon di sposarlo, accompagnato dalle note suonate dagli altri componenti della band. Del resto la musica ha avuto un ruolo fondamentale nella storia d’amore tra Mauro e Sharon che si sono incontrati per la prima volta in una sala da ballo.

"Vuoi essere per sempre al mio fianco?"

Rigorosamente in ginocchio, stringendo tra le mani l’anello, il caprianese le ha fatto la proposta: «Vuoi essere per sempre al mio fianco e vuoi che io sia il tuo supereroe per sempre?». E lei? Vien da chiedersi ora. Non c’è stato bisogno di parole, è stato sufficiente un bacio per dire «si».