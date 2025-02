Si è tenuto venerdì 14 febbraio, l'incontro tra il Sindaco di Briosco, Antonio Verbicaro, e i rappresentanti di E-Distribuzione per fare il punto sulle attività in corso sul territorio comunale, con particolare riferimento ai lavori legati al piano PNRR.

Briosco, il sindaco incontra i rappresentati di E-Distribuzione

E-Distribuzione, Società del Gruppo Enel, ha potuto illustrare al primo cittadino gli interventi realizzati tra il 2023 ed il 2024, con la piena collaborazione degli uffici comunali, nell’ambito del progetto PNRR.

Nel dettaglio si è parlato della realizzazione di due nuove congiungenti tra le due linee in media tensione che alimentano il territorio che consentiranno una più celere rialimentazione dei clienti nel caso di eventuali guasti.

A questi si aggiungono poi i lavori sulle reti per l’allacciamento di nuovi clienti e gli interventi di manutenzione che vengono regolarmente svolti per mantenere in piena efficienza gli oltre 60 km di cavi ed i 43 impianti di trasformazione presenti sul territorio comunale.

L'incontro si è concluso con l’illustrazione dell’organizzazione di E-Distribuzione per far fronte alle situazioni di emergenza che negli ultimi anni si stanno intensificando anche per effetto dei cambiamenti climatici.

Il Sindaco ha ringraziato e ha auspicato che possa continuare il rapporto di collaborazione che si è instaurato con E-Distribuzione, anche attraverso la tempestiva condivisione sui canali informativi comunali delle informazioni che riguardano la rete elettrica.