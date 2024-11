Briosco, nuova auto per i nonni volontari

Una nuova auto per il prezioso servizio di assistenza e accompagnamento di anziani e persone fragili svolto dai volontari del Centro anziani di Briosco. La «Dacia Sandero» acquistata dal Comune è stata consegnata al presidente del centro socio ricreativo, Giuseppe Perego, con una semplice cerimonia organizzata davanti al Municipio di via Roma alla quale hanno preso parte il sindaco Antonio Verbicaro, l’assessore ai Servizi sociali Rosangela Viganò e il parroco don Riccardo Castelli.

Mille e 340 trasporti nel 2024

La «Dacia» sostituisce la vecchia quattro ruote guidata dai «nonni» volontari, andando ad aggiungersi al parco macchine quotidianamente utilizzato per far fronte alla crescente richiesta di trasporto delle persone con fragilità.

«I volontari, ben distribuiti da Maria Merlini, effettuano trasporti verso le strutture ospedaliere, i centri diurni, i centri di riabilitazione, occupandosi anche della consegna a domicilio dei pasti», hanno spiegato il sindaco e l’assessore Viganò.

Un dato per comprendere l’importanza di un nuovo mezzo pronto a macinare chilometri: dal mese di gennaio ad oggi, sono stati eseguiti mille e 340 trasporti; numero già superiore a quello del 2023 nonostante manchino ancora quasi due mesi alla fine dell’anno.

«Un sostegno incredibile per la comunità»