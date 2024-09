Briosco, nuovo posteggio in centro: il Comune valuta l'area della Parrocchia

L’idea di acquisire il terreno di via Roma, a Briosco, di proprietà della Parrocchia per farci un parcheggio era maturata tre anni fa, agli sgoccioli del primo mandato dell’Esecutivo Verbicaro terminato anzitempo. Settimana scorsa la Giunta ha mosso il primo passo verso la sua concretizzazione affidando all’Agenzia delle Entrate l’incarico di stimare il valore di mercato dell’appezzamento: mille e 400 metri quadrati all’angolo tra via Roma e via Donizetti, di fronte alla Cappella di villa Medici Giulini, all’interno del complesso dell’oratorio del capoluogo. La stessa collaborazione con con l’Ente pubblico era già stata avviata per l’operazione di riscatto, da parte della Fondazione Giovanni Amodeo, dell’area comunale di via Polo sulla quale sorge la casa di riposo.

La valutazione affidata all'Agenzia delle Entrate

La valutazione costerà alle casse municipali 3 mila e 790 euro e consentirà di stabilire la fattibilità economica della compravendita. Quest’ultima vista come possibile soluzione all’annoso problema della carenza di posti auto nel centro del paese, in particolare nell’anello compreso tra le vie Roma, Trieste e Pasino. Problema al quale il Comune cerca di dare risposta anche con lo studio affidato al Centro Pim (Programmazione Intercomunale dell’area metropolitana) volto a verificare il quantitativo di stalli necessari al fabbisogno del paese.

I primi passi nel 2021

Come detto, l’iter mirato all’acquisizione era partito nel 2021, dalla richiesta rivolta alla Comunità pastorale di cessione della striscia verde prospiciente il centro parrocchiale, in via Beato Angelico, per la realizzazione di un marciapiede. Richiesta non accolta; in alternativa, però, era stato messo sul tavolo il terreno di via Roma. Un’occasione ghiotta per l’Amministrazione per aumentare il numero di posteggi in centro paese e per intervenire inoltre sulla viabilità, mettendo in sicurezza l’incrocio tra le vie Roma, Donizetti e Meyer.