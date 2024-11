Briosco, Palazzo Annoni va sotto i ferri grazie a... Salvini

La facciata e i locali al piano terra di palazzo Annoni sono pronti a finire sotto i ferri. Briosco, infatti, è risultato tra i Comuni beneficiari degli oltre sei milioni e mezzo di euro complessivi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal vicepremier Matteo Salvini per la riqualificazione, la messa in sicurezza e la valorizzazione di edifici di interesse storico e culturale, nonché di immobili pubblici in uso alle Forze dell’ordine o ad altri enti.

Facciata e locali al primo piano sotto i ferri

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica firmato dall’architetto Angelo Dugnani e inviato a Roma dal vicesindaco Massimiliano Bello con il nulla osta della Soprintendenza, prevede la ristrutturazione dell’oratorio San Giovanni Battista e delle sale al piano terra dell’edificio settecentesco. Un quadro economico di 540 mila euro: 120 mila arriveranno già quest’anno (a questi si aggiungeranno i 32 mila euro incassati tre anni fa con la vendita di una piccola porzione dell’edificio); il resto, pari a 420 mila euro, con tutta probabilità nelle prossime annualità ma «attendiamo la pubblicazione del decreto per averne certezza», ha detto cautamente Bello.

«Partiremo quindi con i due locali al piano terra, l’androne e con la facciata che sarà così liberata dai ponteggi, a beneficio anche di piazza Annoni», ha spiegato il vicesindaco. I primi diverranno sede di attività culturali: tra le ipotesi sul tavolo il trasferimento della sede della Scuola d’arte di Capriano che tornerebbe così nella sua originale «casa», L’intervento sulla cappella gentilizia, riaperta al pubblico dall’ottobre del 2022, sarà invece rinviato a un secondo lotto.

«Ringraziamo per l’interesse dimostrato»

«Ringraziamo per l’interesse dimostrato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al nostro territorio ed all’antico Palazzo Annoni che stiamo cercando di recuperare con piccoli e mirati interventi di riqualificazione - il commento del sindaco Antonio Verbicaro - Siamo grati per l’attenzione che riservano alla nostra comunità il vice Premier Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, che spesso rispondono alle richieste di sostegno orientate alla riqualificazione ed al recupero dei nostri importanti edifici ed alla realizzazione degli interventi necessari per le infrastrutture».