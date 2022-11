Briosco rende omaggio al carabiniere ucciso da una banda di rapinatori

Era il 14 novembre del 1974 quando il carabiniere scelto Attilio Lombardi, allora solo ventenne, morì in seguito a un conflitto a fuoco ingaggiato con una banda di malviventi che aveva tentato di rapinare la filiale del Banco Desio di Briosco. Oggi, lunedì, a 48 anni di distanza, il paese si è fermato per rendergli omaggio.

Cerimonia in via Cavour

Alle 9 di questa mattina, lunedì 14 novembre, la cerimonia ufficiale in via Cavour a Briosco, in prossimità della lapide dedicata ad Attilio Lombardi. Presenti i sindaci dei comuni di Briosco e di Giussano, Antonio Verbicaro e Marco Citterio; il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Monza Brianza, il cappellano militare del Comando Legione Carabinieri “Lombardia” e una folta rappresentanza di associazioni, cittadini e scolaresche.

Attilio Armando Lombardi è solo dei luminosi esempi offerti dai militari dell’Arma che negli anni hanno immolato se stessi sull’altare del dovere, in una lotta al crimine che per i Carabinieri dura incessantemente dal 13 luglio 1814. Esempi di vittoria della solidarietà sulla prevaricazione, della ragione sull’istinto, dell’altruismo sull’egoismo, del bene sul male, per un traguardo di perfetta convivenza civile. Forse irraggiungibile, ma non per ciò meno ambito da ogni persona onesta, il messaggio dell'Arma.

L'eroico sacrificio di Attilio

Originario di Lesina, dove nacque l’8 novembre 1954 da una famiglia numerosa, da ragazzo Attilio Lombardi apprese il lavoro di meccanico seguendo l'esempio dei fratelli maggiori. Animato da sani principi, nel gennaio 1973 si arruolò quale allievo Carabiniere con una ferma di tre anni e svolse il periodo addestrativo presso la Legione Allievi Carabinieri di Roma. Nominato Carabiniere sul finire di quell'anno fu destinato alla Legione di Milano e da questa in servizio alla Stazione carabinieri di Giussano dove prestò servizio sino alla morte. Quest'ultima avvenuta il 14 novembre del 1974, all’età di 20 anni, in seguito a un conflitto a fuoco ingaggiato con una banda di rapinatori che aveva tentato di rapinare la filiale del Banco Desio di Briosco. Per tale evento il giovane militare fu insignito della medaglia d’oro al valore militare