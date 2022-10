Briosco, tutto pronto per l'inaugurazione di piazza Annoni

Manca poco all'inaugurazione di piazza Annoni, nel cuore di Capriano, frazione di Briosco. Appuntamento oggi, sabato 8 ottobre, dalle 17.

Si parte alle 17 con l’attore Massimo Galimberti per continuare con la cerimonia ufficiale del taglio del nastro, la degustazione del risotto giallo e tanto divertimento. Alla musica ci penseranno il Corpo musicale San Luigi con il tenore brioschese Spero Bongiolatti e gli Apa - Acustic Pale Ale; l’intrattenimento sarà invece affidato a I Saltamartin. Offriranno il loro contributo anche la Fornace Artistica Riva, l’associazione storico culturale Ul Murom e la Scuola d’arte di Capriano.

Domani c'è «Per le vie di Capriano»

Domani, domenica 9 ottobre, secondo appuntamento in frazione con «Per le vie di Capriano», la tradizionale manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Per tutta la giornata, attività per i bambini, stand delle associazioni, mostra d’arte, mercatino, musica, food truck. Alle 11,15 la Messa, alle 18,30 l’aperitivo con dj set. Chicca dell’evento saranno le visite guidate alla chiesina di palazzo Annoni, riaperta per l’occasione, a cura del Murom. All’interno si potrà ammirare anche la riproduzione della pala d’altare di San Giovanni.