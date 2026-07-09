Briosco, ufficio postale chiuso fino a fine luglio in seguito all’incidente causato da un camion

Resterà temporaneamente chiuso l’ufficio postale di Briosco, in via Trieste, a seguito dei danni provocati dall’incidente avvenuto la scorsa settimana.

Poste Italiane ha comunicato che la sede non è al momento agibile ed è stata chiusa al pubblico per consentire gli interventi di messa in sicurezza e il successivo ripristino dei locali. La riapertura è prevista entro la fine di luglio, salvo imprevisti legati all’andamento dei lavori.

Un camion ha distrutto una vetrata

L’episodio risale a sabato mattina, quando un camion di medie dimensioni, durante una manovra in via Trieste, è finito accidentalmente contro la vetrata dell’ufficio postale. L’impatto ha mandato completamente in frantumi il vetro d’ingresso, provocando danni tali da compromettere l’agibilità dell’edificio. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’ufficio chiude per i lavori di messa in sicurezza

Per garantire la continuità del servizio, durante il periodo di chiusura i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Giussano, in piazza De Gasperi. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Poste Italiane – in una nota diramata dall’ufficio Comunicazioni – ha invitato la clientela a utilizzare temporaneamente l’ufficio di Giussano fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza e al ripristino della piena operatività della sede di Briosco.