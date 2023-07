Bruciata la bandiera della pace al cippo dei martiri

Un gesto vergognoso perpetrato ai danni di un luogo che i vimercatesi considerano intoccabile, quasi sacro.

Nella notte tra sabato e domenica alcuni ignoti incivili hanno dato alle fiamme la bandiera della pace posizionata al cippo di piazzale Martiri, a Vimercate, che ricorda i partigiani vimercatesi uccisi dai nazifascisti tra il 1944 e il 1945.

A fare la scoperta è stato nella mattinata di domenica 2 luglio il presidente di Anpi Vimercate, Savino Bosisio, che insieme ai cittadini, lo scorso 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, aveva posizionato la bandiera accanto al pannello che commemora i martiri.

"Con grande sorpresa e disappunto sabato notte, ignoti, hanno dato alle fiamme la bandiera della Pace posizionata da qualche mese sopra la targa dei martiri vimercatesi nell'aiuola nel piazzale a loro dedicato - si legge in una nota diffusa da Anpi Vimercate - Un gesto vandalico gravissimo per molti motivi e che sbeffeggia vigliaccamente il contesto storico attuale. Bruciare una bandiera simbolo del pacifismo è un gesto ignobile che rappresenta un'offesa alla memoria della nostra città insignita della Medaglia d'argento al merito civile. Pertanto chiediamo alle autorità locali preposte di predisporre nel piazzale Martiri delle misure di controllo più efficaci. Non possiamo tollerare né sottovalutare queste provocazioni".