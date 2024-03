Buche, auto che sfrecciano e degrado, gli assessori: "Interverremo"

Buche, auto che sfrecciano, rifiuti abbandonati, mancanza di cestini, attraversamento pedonale pericoloso, pista ciclabile assente: in via Agnesi a Desio, nel tratto periferico al confine con Bovisio Masciago, l’Amministrazione in Aula ha confermato di essere pronta a intervenire, elencando azioni già in programma e altre che potranno essere attuate.

Degrado in via Agnesi, gli assessori: "Interverremo"

La richiesta e la segnalazione della situazione di degrado e di abbandono della zona è stata fatta con un ordine del giorno della consigliera del Pd, Marta Sicurello, che è stato bocciato. Gli interventi, però, a sentire gli assessori ai Lavori pubblici, Martina Cambiaghi, e all’Ambiente e Sicurezza, Andrea Villa, ci saranno. Sicurello si è fatta portavoce dei problemi dei residenti, segnalando le criticità.

Ecco l'elenco degli interventi

"Quella porzione di via Agnesi e la vicina via Carlo Cattaneo sono nell’elenco delle vie prioritarie da riasfaltare – ha affermato in Consiglio comunale Cambiaghi – I tre attraversamenti pedonali della zona saranno messi in sicurezza: l’intervento rientra nel progetto “Illumina”; in programma anche l’illuminazione del parcheggio antistante il campo da calcio, mentre il progetto per la pista ciclabile riguarda la Provincia e il Consorzio del Parco Grubria e rientra nella ciclovia da Milano a Meda". Villa ha poi risposto in merito ai problemi che riguardano la pulizia: "Gelsia Ambiente ci ha confermato che la pulizia strade viene effettuata ogni quindici giorni perché è previsto un minor passaggio in relazione al numero di abitanti, chiederemo che passi con una frequenza maggiore. E’ stata chiesta anche l’installazione di cestini; non erano stati messi perché è una zona periferica e Gelsia Ambiente sconsiglia per un problema di abbandono, ma vista la necessità lo faremo presente".

Sicurello: "Mi auguro che tutto venga realizzato"

Per quel che riguarda il parcheggio dello Sporting, ormai diventato una discarica abusiva, "abbiamo sollecitato la proprietà e chiesto di pulirlo", ha ricordato l'assessore Villa. Rispetto alle segnalazioni, ha poi ricordato, "all’Urp ne sono arrivate 5 dal 2022 ad oggi, mentre a Municipium meno di dieci negli ultimi tre anni. Cerchiamo in ogni caso di dare riscontro a tutti".

"Mi auguro che tutto venga realizzato", ha concluso Sicurello.