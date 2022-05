Iniziati i lavori

Il cantiere ha preso il via nelle scorse ore. Il Sindaco: “Così risolviamo le criticità”.

Continua il piano di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi, in questo caso finalizzato in modo particolare a risolvere le criticità derivanti da buche e avvallamenti.

Buche e avvallamenti stradali, a Usmate interventi da 60mila euro

L’Amministrazione Comunale di Usmate Velate avvia un altro cantiere relativo al restyling dei manti di asfalto

usurati a causa delle condizioni meteo o dell’utilizzo. Già appaltati i lavori ad una impresa specializzata, gli interventi sono concordati con il Comune sulla base delle segnalazioni ricevute nel corso dei mesi da parte della cittadinanza e sulle evidenze rilevate in fase di sopralluogo.

I tratti interessati dai lavori

Ad essere coinvolti saranno alcuni tratti della via Bartali, via Mazzini, via Dell’Asilo, via Deledda, via

Venezia, via Tazza e via Mozart oltre a dei vialetti pedonali.

“Con 60mila euro andremo ad eseguire specifici interventi laddove se ne avverte la maggior necessità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza a residenti, pedoni, ciclisti e automobilisti – ha affermato Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – La manutenzione delle strade rivesteun’attenzione particolare che in estate viene tradotta in opere puntuali nelle zone che maggiormente le necessitano”.