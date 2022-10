Bullismo e cyberbullismo: tre incontri per genitori e docenti

Bullismo e cyberbullismo: due piaghe da conoscere per prevenirle e combatterle. Se ne parlerà nel corso di tre incontri organizzati dall'Istituto comprensivo "Giovanni XXIII" di Besana in Brianza.

Genitori e docenti a lezione dall'esperta

Aperti a genitori e docenti, gli incontri hanno l’obiettivo di «implementare la conoscenza su bullismo e cyberbullismo di genitori e famiglie che, se adeguatamente informati, costituiscono un’importante fonte di protezione, sia in chiave preventiva che di monitoraggio di situazioni potenzialmente a rischio». Relatore sarà l’avvocato Stefania Crema, specialista in criminologia, mediatore dei conflitti e familiare che già in passato aveva messo a servizio della città la sua professionalità. Tre, come detto, le serate in agenda tra le quali scegliere, tutte gratuite e con inizio alle 20,30: si parte oggi, mercoledì 12 ottobre, per continuare martedì 25 ottobre e martedì 15 novembre. Il link di partecipazione, diverso per ciascun incontro, sarà pubblicato sul sito dell’Istituto (www.icbesanainbrianza.edu.it).

L'impegno del Comprensivo

Il Comprensivo di Besana in Brianza, ricordiamo, fa parte della rete di scuole per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo della provincia di Monza Brianza.