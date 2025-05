Buon compleanno Cai: una cordata lunga 50 anni con la montagna nel cuore

Quanta strada fatta sui sentieri di montagna in mezzo secolo di storia... Cinquant'anni e non sentirli per il gruppo Cai di Usmate Velate, inaugurato nel dicembre del 1975 da un gruppo di giovani appassionati di montagna desiderosi di trasmettere lo stesso interesse ai propri compaesani.

Buon compleanno Cai: una cordata lunga 50 anni

Ad aprire la strada fu un gruppo di settanta soci, numero di minimo per inaugurare quella che all’epoca (come oggi del resto) era una sottosezione di Merate. Primo reggente fu nominato Alessandro Biella:

"Furono anni molto intensi, ricchi di iniziative e di entusiasmo - ricorda l’attuale “presidente”, Francesco Brambilla, che nel 1975 fu tra i fondatori del sodalizio - In questi tanti anni di attività abbiamo fatto conoscere la montagna a parecchia gente, creando molto interesse. Abbiamo collaborato con l’oratorio e con le scuole, cercando sempre di offrire un contributo concreto alla comunità. Ad esempio c’è da dire che molti usmatesi hanno praticamente imparato a sciare grazie al Cai".

L'impegno nel corso del tempo

Da non sottovalutare anche l'impegno che il gruppo usmatese porta avanti nel campo del sociale, proponendo giornate tematiche alle scuole locali grazie anche al supporto di importanti alpinisti e uomini del soccorso alpino, che offrono la propria testimonianza ai più giovani. Con il tempo, dopo il boom avuto negli anni ‘90, le iniziative sono diminuite, ma il fuoco sacro non si è mai spento del tutto. Oggi l’associazione conta all’incirca 80 soci e a cinquant’anni dalla fondazione è tempo di festa.

Grande festa nel fine settimana

Nel fine settimana appena trascorso il Cai ha infatti organizzato due occasioni per celebrare al meglio il proprio anniversario. Sabato con la testimonianza di Sara Bonfanti che ha raccontato della sua sua avventura lungo il Sentiero Italia. Domenica, invece, la giornata clou: in mattinata, l’aperitivo dell’alpinismo; nel pomeriggio, in piazza Pertini, la mostra fotografica dei 50 anni di storia, lo stand del Soccorso Alpini (con dimostrazioni dal vivo della Delegazione Lariana) e la palestra di arrampicata per grandi e piccini. Con la speranza che proprio tra questi ultimi possa fiorire la passione per la montagna che ha accompagnato il Cai in questo (primo) mezzo secolo di storia:

"E’ sicuramente un traguardo che merita di essere festeggiato - prosegue Brambilla - Abbiamo fatto tanto in questi anni e non potremmo essere più orgogliosi. Negli ultimi tempi, soprattutto dopo il periodo Covid, abbiamo faticato a riprendere il ritmo, però non per questo vogliamo arrenderci. Anzi, le porte della nostra sezione sono sempre aperte. Specialmente per i più giovani, che invitiamo ad aderire per dare manforte ai noi “vecchietti” che andiamo sempre più in là con l’età: questo sì che sarebbe un bel regalo per questo speciale compleanno".