Buon compleanno: trent’anni fa Giulia nasceva insieme al Giornale di Vimercate

Nati e cresciuti insieme.
Il trentesimo compleanno festeggiato insieme
Il Giornale di Vimercate e Giulia che nelle stesse ore di quei primi giorni del 1996 apriva gli occhi sul mondo ed emetteva i primi vagiti.
Per Giulia il primo vagito, per il Giornale di Vimercate il primo articolo
Tre decenni di vita, quella di Giulia Villa, all’epoca con casa a Ornago insieme a mamma Daniela e papà Fabio e ora laureata, psicologa e psicoterapeuta, con alle spalle alcuni anni di insegnamento, a Vimercate, Cavenago, Agrate e oggi con un proprio studio e una casa, sempre a Vimercate, da condividere con l’amore della sua vita, Stefano Riboldi.
In mezzo un’esistenza fatta di tante cose, tanti accadimenti, piacevoli e meno, come quelli che il Giornale di Vimercate ha raccontato in circa 1.560 edizioni, una più una meno, dalla prima di quel lontano 6 gennaio 1996.
La dedica di Stefano a Giulia e… al Giornale di Vimercate
Ora proprio Stefano, il compagno, ha voluto celebrare, con una sorpresa, questo doppio compleanno facendo a Giulia, e anche a noi, un bellissimo regalo.
Ecco le sue parole:
“Era il 1° gennaio 1996 quando, mentre il mondo brindava al nuovo anno, succedevano due cose che avrebbero segnato la Brianza per sempre (esageriamo… ma neanche troppo): nasceva Giulia Villa… e vedeva la luce il primo numero del Giornale di Vimercate. Due debuttanti, stessa data di nascita, stessa energia. Quest’anno, Giulia e il Giornale di Vimercate spengono insieme 30 candeline. Il Giornale continua a raccontare il territorio. Giulia… beh, dal territorio non se ne è mai andata e oggi aiuta la comunità come psicoterapeuta. Di sicuro è una doppia festa: entrambi con 30 anni pieni di storie, cambiamenti, sorrisi e, tanto, tanto, tanto da raccontare! Buon compleanno Giulia, e buon compleanno anche a te, Giornale di Vimercate: nati insieme, cresciuti insieme”.