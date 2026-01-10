Buon compleanno: trent’anni fa Giulia nasceva insieme al Giornale di Vimercate

Nati e cresciuti insieme.

Il trentesimo compleanno festeggiato insieme

Il Giornale di Vimercate e Giulia che nelle stesse ore di quei primi giorni del 1996 apriva gli occhi sul mondo ed emetteva i primi vagiti.

Per Giulia il primo vagito, per il Giornale di Vimercate il primo articolo

Tre decenni di vita, quella di Giulia Villa, all’epoca con casa a Ornago insieme a mamma Daniela e papà Fabio e ora laureata, psicologa e psicoterapeuta, con alle spalle alcuni anni di insegnamento, a Vimercate, Cavenago, Agrate e oggi con un proprio studio e una casa, sempre a Vimercate, da condividere con l’amore della sua vita, Stefano Riboldi.

In mezzo un’esistenza fatta di tante cose, tanti accadimenti, piacevoli e meno, come quelli che il Giornale di Vimercate ha raccontato in circa 1.560 edizioni, una più una meno, dalla prima di quel lontano 6 gennaio 1996.

La dedica di Stefano a Giulia e… al Giornale di Vimercate

Ora proprio Stefano, il compagno, ha voluto celebrare, con una sorpresa, questo doppio compleanno facendo a Giulia, e anche a noi, un bellissimo regalo.

Ecco le sue parole: