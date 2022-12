Buon Natale con il pranzo al centro anziani Nobili. La festa è stata animata da varie attività culminate nel balletto preparato dal gruppo di Teatro

Una giornata spensierata trascorsa in compagnia, praticando varie attività e scambiandosi gli auguri. E' stata numerosa la partecipazione alla festa di Natale al Centro Anziani Nobili di Via Schiaparelli a Seregno, gestito dalla cooperativa Sociosfera Onlus. Alle 12,30 nella sala da ballo è stato servito un ricco pranzo, poi, come vuole la tradizione, la classica tombola, intervallata dal coro del “Cantainsieme” gestito dal

maestro Fumagalli.

Il balletto del gruppo di Teatro

La numerosa partecipazione è stata attestata da più di 60 accessi durante la giornata e tutti gli invitati si sono divertiti nell’assistere alle varie attività culminate nel balletto preparato dal gruppo di Teatro (con Patrizia) e nella merenda finale a base di panettone e spumante. "Un grazie a tutti i presenti, a chi sostiene il centro, a chi non è potuto esserci e al sindaco e all’assessore che hanno partecipato al pranzo e sono

stati una simpatica e sempre gradita presenza" sono le parole degli organizzatori della festa. Ma non finisce qui: il prossimo appuntamento sarà venerdì 30 dicembre dalle 14.30 per gli auguri di fine anno con musica e panettone.