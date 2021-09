"Buona la prima", ecco la festa dei remigini di Concorezzo. L'appuntamento è fissato per la giornata di domani, sabato 4 settembre 2021 nel giardino dell'asilo di via XXV Aprile.

Filastrocche e laboratori

Remigini di Concorezzo, tocca a voi. E' tempo di festa per i bambini che a partire dai prossimi giorni muoveranno i primi passi nella scuola primaria. A loro il Comune di Concorezzo ha infatti deciso di dedicare un'intera mattinata di eventi, che si terranno domani, sabato 4 settembre 2021, nel giardino dell'asilo di via XXV Aprile. "Buona la prima": questo il titolo dell'iniziativa, pensata per agevolare il passaggio dei remigini dall'asilo alla scuola primaria. I remigini verranno suddivisi in due gruppi, in modo da non creare eccessivo affollamento all'interno del giardino: il primo turno andrà in scena dalle 9, il secondo dalle 11. Nel corso dei due turni ci sarà spazio prima per arpe, maracas e percussioni, che animeranno le più belle filastrocche di Gianni Rodari.

Contro le paure del primo giorno di scuola

Nella seconda parte della mattinata, invece, i remigini potranno prendere parte a un laboratorio in cui costruiranno uno "scacciapaure", un talismano per affrontare al meglio le paure del primo giorno di scuola. Una bella iniziativa da parte del Comune di Concorezzo, vicino ai propri giovani studenti alle porte di un anno scolastico che si preannuncia ancora tutto da decifrare per ovvie ragioni legate all'onda lunga della pandemia.