Buona la prima per il Gruppo di Cammino di Concorezzo. Questa mattina, giovedì 22 giugno 2023, numerosi cittadini hanno preso parte all'uscita d'esordio del progetto. Presente anche il sindaco Mauro Capitanio.

Partenza da piazza della Pace

La partenza della camminata è avvenuta da piazza della Pace, proprio di fronte al Municipio. Dopo qualche esercizio di riscaldamento, i partecipanti si sono incamminati per le vie del paese, percorrrendo un percorso prestabilito. Con loro anche una guida formata da ATS che, settimanalmente, si ritrova per camminare lungo i percorsi stabiliti e validati da ATS sul territorio. L’obiettivo è quello di consentire ai concorezzesi di avere un appuntamento fisso settimanale per camminare in compagnia con evidenti ricadute benefiche a livello di psicofisico.

"A Concorezzo ci sono già piccoli gruppi di amici o conoscenti che si ritrovano a camminare. Siamo però certi che un Gruppo di Cammino ufficiale possa stimolare anche altre persone a uscire di casa e a dedicare un’ora del proprio tempo all’attività fisica - aveva spiegato il sindaco Mauro Capitanio nei giorni scorsi - Si tratta di un modo bello e sano di stare insieme, di fare del moto e anche si socializzare. L’invito a prendere parte a questo Gruppo di Cammino è rivolto a tutti coloro che abbiano tempo e voglia di fare un po’ di attività fisica all’aria aperta. Il percorso studiato è accessibile a tutti e potrà essere modificato in seguito tenuto conto delle esigenze dei partecipanti. Abbiamo voluto scegliere come punto di ritrovo la piazza del Comune per dare un segno di importanza a questo progetto a cui teniamo in modo particolare".

Merenda offerta... da un residente

Nel corso della mattinata i partecipanti all'iniziativa hanno avuto la possibilità di consumare una merenda... decisamente a km 0. Lungo il percorso, infatti, i concorezzesi sono stati fermati da un residente della zona, che li ha invitati a gustare alcune prugne coltivate in giardino. Una pausa decisamente gradita, soprattutto in considerazione del grande caldo odiento. Proprio per contrastare la calura di questi giorni, giovedì prossimo la camminata potrebbe essere anticipata alle 8.30 in modo da sfruttare le ore più fresche.