Buona la prima per il nuovo mercato agricolo di Concorezzo

Iniziativa

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina, giovedì, in via Adda.

Buona la prima per il mercato agricolo di Concorezzo. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina, giovedì 17 marzo 2022, nel parcheggio di via Adda.

Tanti clienti e curiosi

In tanti hanno risposto presente alla chiamata dell'Amministrazione comunale e di Coldiretti, che quest'oggi hanno ufficialmente inaugurato il nuovo mercato agricolo di Concorezzo. Il farmers' market andrà in scena tutti i giovedì mattina (dalle 8 alle 13) nel parcheggio di via Adda. Coinvolgerà in tutto otto aziende Coldiretti della Lombardia (due della Brianza) che proporranno le loro eccellenze agroalimentari a filiera corta a turnazione, così da garantire sempre sei banchi presenti con le principali categorie alimentari: formaggi di latte vaccino, caprino e di bufala, carne, ortofrutta, vino dell’Oltrepo Pavese, miele, pane e prodotti da forno. Al taglio del nastro era presente il sindaco Mauro Capitanio e gran parte della Giunta, guidata dal vicesindaco e assessore alle Attività produttive Micaela Zaninelli: al fianco del primo cittadino, che ha voluto conoscere tutti gli ambulanti presenti al mercato, il direttore della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza Umberto Bertolasi, il segretario di zona della Coldiretti Sergio Meroni e il responsabile interprovinciale di Campagna Amica Tiziano Tenca.

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

Molto soddisfatta l'Amministrazione comunale, che ha sottolineato l'ottima risposta dei cittadini davanti a un proposta inedita per il territorio concorezzese.

"E' una vera e propria partenza con il botto - ha commentato il sindaco Capitanio - Ringrazio gli uffici, gli assessori, i promotori e gli imprenditori agricoli per il lavoro svolto in questi mesi. E' bello vedere così tanti cittadini girare tra le bancarelle presenti e scoprire le belle storie che ci sono alle spalle di ogni prodotto. Siamo convinti che iniziative come queste siano fondamentali per valorizzare le eccellenze del nostro territorio, soprattutto in un momento storico come questo in cui si rischia di dover fare i conti con la mancanza di prodotti che abbiamo sempre dato troppo per scontati. Siamo contenti anche di aver posizionato il mercato agricolo in un'area del paese che effettivamente è un po' priva di servizi".

Nei giorni scorsi anche l'assessore alle Attività produttive Micaela Zaninelli aveva commentato con estrema soddisfazione lo sbarco in paese del farmers' market targato Coldiretti.