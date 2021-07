Buone notizie a Veduggio: il paese è "Covid-free"

La buona notizia è arrivata in coda alla seduta del Consiglio comunale di ieri sera, giovedì 22 luglio 2021: Veduggio è «Covid-free», vale a dire che non si registra alcun veduggese affetto da SARS-CoV-2.

Veduggio è "Covid-free"

«Speriamo di andare avanti così», l’auspicio del sindaco Luigi Dittonghi a cui, in questo anno e mezzo segnato dalla pandemia, è toccato il poco felice compito di aggiornare periodicamente il numero dei concittadini attaccati dal virus.

Giovedì è stata anche l’occasione per comunicare la destinazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali riferiti al 2020. Le due ali del parlamentino hanno deciso insieme - per tramite dei capigruppo di maggioranza e opposizione, Luca Riva e Maria Antonia Molteni-, di devolvere lo «stipendio» guadagnato lo scorso anno all’Asst di Monza per le necessità legate all’emergenza sanitaria, esattamente come fatto dodici mesi prima.

Lo "stipendio" in beneficenza

Il «compenso» lordo previsto per ciascun consigliere veduggese ad ogni riunione del parlamentino è pari a 9 euro e 49. «Compenso» al quale dal 2016 i membri dell’Assise rinunciano per destinarlo a fini benefici. L’ultima causa sposata in ordine di tempo era stata l’emergenza nel Bellunese, in ginocchio per l’alluvione.