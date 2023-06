Burago: tutti in campo per ricordare il grande "Lollo"

Tutti in campo per ricordare Lorenzo Tanzi, conosciuto da tutti come il grande "Lollo", ex vice presidente dell'Asd Pallavolo Burago, anima del volontariato, era scomparso a 64 anni nel 2020 a causa di un malore improvviso.

Il ricordo dell'Asd Pallavolo

Una settimana di intenso gioco per ricordare lo storico ex vice presidente dell'Asd Pallavolo Lorenzo Tanzi. Dal 5 all'11 giugno tantissimi partecipanti sono accorsi alla palestra della scuola elementare per ricordare "Lollo", volato via ormai più di due anni fa a causa di un malore improvviso. L'Associazione sportiva ha deciso di organizzare la seconda edizione di questo evento, patrocinato dal Comune, per dimostrare ancora una volta che Tanzi non verrà mai dimenticato.

Il volontariato di Tanzi

Oltre ad essere vice presidente era anche un volontario tutto fare. All'Asd ha dedicato ben 20 anni della sua vita e ormai era una vera e propria colonna portante. Tanta dedizione e passione per questo sport che hanno creato nel tempo un'amicizia, molto presto diventata qualcosa di più, un legame profondo e indissolubile. Conosciuto da tutti perché ad ogni evento e partita era sempre presente, non poteva essere ricordato in modo migliore.

"Non ti dimenticheremo mai!"

Le parole dei volontari, degli organizzatori e delle Istituzioni:

Infatti, presente all'evento il sindaco Angelo Mandelli e il vice sindaco Marino Besana, anche lui in passato volontario dell'Asd e molto amico di Tanzi.