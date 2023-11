Busnago: rubati dieci computer al Collegio Sant'Antonio

Ennesimo furto ai danni di una scuola del territorio. Questa volta a finire nel mirino dei ladri è stato il Collegio Sant’Antonio di Busnago e in particolare l’ala della scuola primaria, da dove sono stati rubati una decina di computer portatili.

Il furto a scuola

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì della scorsa settimana. I farabutti sono entrati all’interno dell’istituto forzando una finestra. Una volta dentro, si sono diretti verso l’aula docenti, dove in fretta e furia hanno messo nel sacco il loro bottino. Poi, prima che qualcuno potesse notare movimenti sospetti, hanno lasciato la scuola facendo perdere le proprie tracce.

Spariti i computer

I ladri hanno fatto sparire in totale una decina di pc portatili. Il danno economico è chiaramente elevato, soprattutto perché ora la scuola dovrà fare i conti con la mancanza di materiale informatico, fondamentale per il lavoro dei docenti. L’amara scoperta è stata fatto solo il giorno seguente proprio dal personale della scuola, che non ha potuto far altro che sporgere denuncia per l’accaduto.

Non è l'unico in Brianza

Il furto subito dal Collegio non è di certo un caso isolato. Negli ultimi mesi sono state purtroppo moltissime le scuole visitate dai ladri. Non c’è infatti Comune del Vimercatese che sia stato risparmiato. E in tutti i blitz, a sparire sono stati computer portatili o materiale informatico di vario genere utilizzato dagli studenti, che in fondo sono le vere vittime di questi vergognosi furti.

