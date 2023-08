Busnago saluta per sempre Giuseppe Mattavelli

L'ultimo saluto a Giuseppe Mattavelli, storico membro della banda di Busnago e del coro della Chiesa. Nei giorni scorsi i funerali e l'addio da parte di tutta la comunità.

Una vita per la musica e la tecnologia

Giuseppe Mattavelli si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Inutile dire, che ha lasciato un grande vuoto per il ruolo che da anni ricopriva nella comunità, ma soprattutto per la persona che era: gentile, dolce, generosa e altruista. Marito e padre di tre figli, cresciuto e vissuto sempre nello stesso cortile di Busnago. Tra le più grandi passioni c'era indubbiamente quella per la musica, come ha anche raccontato la figlia Paola.

"Ha iniziato a suonare nella banda fin dai primissimi anni dalla sua fondazione e poi ha cominciato a cantare nel coro della chiesa dove è rimasto per tantissimi anni. Nella vita era stato un piccolo imprenditore attivo nella vendita di televisori. E qui ci spostiamo sulla sua altra grande passione: la tecnologia. Quando sul mercato arrivarono le prime tv lui si mise a costruirne una in proprio e lo stesso fece per le radio. La sua vita per tanti può sembrare niente di eclatante, ma la sua meraviglia era qualcosa che bisognava cogliere".

Gli ultimi tempi

Mesi trascorsi all'Ospedale di Vimercate, che tecnicamente avrebbero dovuto lasciare un ricordo triste, ma non è stato così per la figlia Paola, che continua a ricordare quanto il suo sorriso fosse acceso e luminoso anche nei momenti più difficili:

"Credo che un grande aiuto nell'affrontare questo momento ci sia stato dato anche dal personale dell'Ospedale, che è stato magnifico. Sembrava quasi di sentirsi a casa. Per questo non ho un ricordo triste, per noi era diventata la normalità e lui era sempre lo stesso".

La presidente del coro

Anche la presidente del coro, Michela Colombo, ha voluto lasciare una dichiarazione per ricordare Giuseppe:

"Peppino, così lo chiamavamo, era bravissimo, aveva una voce bassa e da solista. Gli piaceva molto il brano "Dal tuo stellato soglio" tratto dal Mosè e di Rossini. A livello umano era una persona buonissima, mai neanche una lamentela e sempre sorridente".

L'ultimo saluto

I funerali sono stati celebrati nella chiesa San Giovanni Evangelista dove la comunità si è stretta per salutare un'ultima volta Giuseppe. A scaldare il cuore dei parenti, amici e conoscenti il parroco Eugenio Boriotti: