Busnago: un ponte di "Lego" per unire due generazioni

Una splendida collaborazione quella tra la Casa Famiglia per anziani e la scuola materna parrocchiale di Busnago. I celebri mattoncini "Lego" sono stati utilizzati per costruire un ponte... tra le due generazioni.

Un legame intergenerazionale

L'asilo parrocchiale e la Casa Famiglia per anziani hanno avviato una collaborazione più unica che rara, in occasione della settimana dedicata alla festa dei nonni. Qualche settimana fa i piccini sono andati a trovare i nonni nella Rsa per giocare con loro. I Lego si sono dimostrati un valido mezzo per far comunicare due generazioni molto distanti tra loro.

"Il nostro obiettivo quest'anno come scuola è quello di mostrarci maggiormente sul territorio - ha commentato la coordinatrice della scuola materna, Chiara Balconi - Tramite l'accordo con l'animazione della Rsa e attraverso la nostra pedagogista abbiamo organizzato quest'iniziativa, che si è dimostrata molto positiva".

I piccoli accolti nel grande salone

I bambini sono stati accolti in un grande salone, dove hanno giocato affiancati agli anziani.

"I nonni hanno raccontato loro le storie di quando loro erano più piccoli - ha proseguito Balconi - Per noi è stato un momento meraviglioso, senza alcun nostro intervento hanno saputo gestirsi autonomamente".

Le soprese e gli incontri non sono finiti qua, perché sotto il periodo delle feste ci sarà un altro momento intergenerazionale da trascorrere insieme.

