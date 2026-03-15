Busti da donna in silicone abbandonati nella Brughiera

Generosi busti in silicone abbandonati nella Brughiera lungo il fiume Lambro a Macherio.

Abbandonati busti in silicone

Un insolito scarico abusivo di rifiuti compresi anche scarpe e accessori. Ad accorgersi di questi oggetti particolari, nascosti tra i cespugli al confine con Canonica, frazione di Triuggio, e Lesmo, è stato un passante che ha chiamato il comando di Polizia locale dando indicazioni precise per il recupero degli oggetti abbandonati. Sul posto si è recato subito l’operatore ecologico del Comune raggiunto poi dagli agenti di Polizia locale del comando di via Roma, guidati dal comandante Nicolò Diana. Un recupero sorprendente per l’oggetto in sé: diversi busti in silicone, indumenti modellanti progettati per sostenere, valorizzare e definire le forme del busto femminile, particolarmente apprezzati per il loro effetto seconda pelle. Non si sa come siano finiti tra i cespugli lungo il sentiero che costeggia il fiume Lambro.

Accertamenti in corso

Gli agenti di Polizia locale stanno svolgendo gli accertamenti del caso per cercare di risalire ai trasgressori e accertare le responsabilità di chi ha abbandonato questi rifiuti invece di smaltirli regolarmente in una piattaforma ecologica. L’operatore, incaricato dal Comune, ha ripulito l’intera area vicino al ponte ciclopedonale, al confine con Lesmo, dove ha trovato un mare di sporcizia. L’inciviltà, purtroppo, non ha limiti. Un altro caso di abbandono di rifiuti, nello specifico lastre per la copertura di pollai rivestite di catramina, si era verificato nell’agosto dello scorso anno. Lastre abusivamente abbandonate nei pressi della piattaforma ecologica di via San Cassiano. Come l’episodio verificatosi in via Edison, circa due anni fa, quando per diverso tempo vennero riscontrati continui scarichi abusivi di scarti e materiali edili. Allora, dopo accurate indagini, era stato individuato il responsabile al quale era stato sequestrato il furgone e poi elevata una sanzione da 6.500 euro, oltre alla denuncia penale per abbandono illecito di rifiuti.