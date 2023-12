Cade durante una passeggiata nei boschi, soccorsi in azione al Pegorino

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 10 dicembre, nei boschi del Pegorino, tra Lesmo e Correzzana: una donna di 41 anni è stata soccorsa dopo una brutta caduta tra i sentieri.

Cade nei boschi del Pegorino

Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che la donna, poco prima delle 16, sia scivolata mentre percorreva i sentieri del bosco del Pegorino finendo in una zona impervia all'interno della radura. Impossibilitata a ritornare sulla via a causa delle ferite riportate nella caduta, ha allertato i soccorsi che si sono precipitati sul posto.

Soccorsi in azione

Oltre all'ambulanza del 118 sono stati allertati anche i Vigili del fuoco per le attività di soccorso vista la zona piuttosto scoscesa in cui la donna era finita dopo la caduta. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi. Arrivati dai sentieri di Correzzana, i paramedici hanno stabilizzato la 41enne sul posto, per poi procedere, in codice verde, con il trasferimento all'ospedale di Carate.