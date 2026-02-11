Cade in una buca durante i lavori per la fibra: attimi di paura per un operaio

Vittima un uomo di 52 anni che ha riportato lievi ferite mentre lavorava lungo la strada tra Carnate e Ronco Briantino

Stava lavorando al cantiere per la sistemazione della fibra ottica, quando all’improvviso è caduto in una buca finendo all’ospedale. Attimi di paura nella giornata di ieri, martedì 10 febbraio, a Carnate per un operaio di 52 anni.

Cade in una buca durante i lavori per la fibra

L’allarme è scattato intorno alle 13 in via Fornace. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che l’uomo si sia infortunato durante alcuni lavori lungo la strada che collega Carnate a Ronco Briantino, dove in questi giorni stanno proseguendo gli interventi per la sistemazione della fibra. La brutta caduta, avvenuta in un pozzetto profondo circa mezzo metro, ha richiesto l’intervento di un’ambulanza in codice giallo.

Forze dell’ordine e Vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della competente stazione di Bernareggio. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Carnate che hanno coordinato le operazioni di viabilità istituendo il senso di marcia alternato per favorire i soccorsi. Le condizioni del 52enne fortunatamente sono apparse meno serie del previste, anche se per precauzione è stato predisposto il trasferimento all’ospedale di Vimercate per gli accertamenti di rito.

Attimi di paura anche in Stazione

Attimi di paura sono stati vissuti anche in Stazione qualche ora più tardi per un principio d’incendio a un furgone. Il mezzo stava transitando lungo via Roma, quando improvvisamente il motore è andati fuori uso, con un filo di fumo denso e nero che ha messo in allarme l’intero quartiere. Sul posto, anche in questo caso, Polizia locale, Carabinieri e Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e il furgone.