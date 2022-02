Vimercate

L’ultimo episodio, il secondo in pochi mesi nella stessa classe del liceo linguistico Vanoni, si è verificato la scorsa settimana. Lo sfogo di un genitore: "Così non si può più andare avanti".

Un altro calorifero in classe, il secondo nella stessa nel giro di poco tempo, caduto durante le lezioni. Una vera e propria «morìa» (i casi ormai non si contano) figlia del degrado del centro scolastico Omnicomprensivo di via Adda a Vimercate. Della situazione a dir poco difficile avevamo dato conto, per l’ennesima volta, anche la scorsa settimana a seguito della nuova manifestazione messa in atto in particolare dagli studenti degli istituti «Vanoni» e «Einstein».

Ad essere preoccupati per l’incolumità dei loro figli sono però anche i genitori. Come ribadisce un papà che ha segnalato l’ennesimo caso avvenuto nei giorni scorsi nella classe del Liceo linguistico Vanoni frequentata dalla figlia.

Cade un altro calorifero all'Omnicomprensivo

«E’ caduto un altro calorifero in classe, durante la lezione - ha raccontato contattando la nostra redazione - E dico un altro perché un caso simile era già accaduto un paio di mesi fa. In quel caso un ragazzo era stato anche colpito dal termosifone, che pesa molto. Si tratta di caloriferi obsoleti. Peraltro pare non siano nemmeno conformi perché appoggiati semplicemente su delle zanche senza ancoraggi che ne impediscano la caduta. E’ l’ennesimo episodio di una situazione di assoluto degrado. Spero non si attenda che accada qualcosa di grave prima di decidere di intervenire. Io stesso ho frequentato la scuola molti anni fa. La sensazione è che a distanza di decenni le condizioni delle strutture siano sempre le stesse. La manutenzione è praticamente inesistente».

Intanto nei giorni scorsi, sulla vicenda Omnicomprensivo è intervenuta Martina Cambiaghi, neo consigliera provinciale con delega all’Edilizia scolastica

«Sono pronta, insieme al presidente Luca Santambrogio ad incontrare i presidi ed i rappresentati degli studenti dell’Omnicomprensivo», ha dichiarato raccogliendo l’invito degli studenti.

«Ho intenzione di mettere a breve in agenda un sopralluogo della struttura per vedere, insieme ai ragazzi, le criticità che sono state segnalate nei giorni scorsi - ha aggiunto ancora la consigliera delegata - Appena ricevuta la delega dal Presidente Luca Santambrogio mi sono messa subito al lavoro ed ho chiesto alla struttura di aggiornarmi su tutte le questioni aperte per avere un quadro completo della situazione nelle scuole».

Gli investimenti degli ultimi anni

La consigliera provinciale ha comunque sottolineato come negli ultimi anni la Provincia abbia fatto sul polo di Vimercate molti investimenti. «Inoltre - ha aggiunto - la Provincia, insieme al Politecnico, sta definendo un progetto di riqualificazione complessivo dal valore di oltre 40 milioni, che ci auguriamo di realizzare anche grazie alle risorse del Pnrr».

Martina Cambiaghi ricorda anche che durante le vacanze di Natale la Provincia ha provveduto alla sostituzione di due delle caldaie della Centrale termica. «Alcuni disservizi si sono verificati nei primissimi giorni di riapertura al termine delle festività natalizie, causati da alcune perdite della rete di distribuzione, ma il problema al momento è rientrato - si legge ancora nella nota della Provincia - All’interno delle classi, quale misura di prevenzione del contagio da Covid 19, sicuramente non agevola il lavoro dell’impianto e nemmeno il comfort ambientale all’interno degli istituti, poiché le temperature rigide del periodo abbassano notevolmente la temperatura interna ma, viceversa, non è poi immediato il ripristino della temperatura ottimale»

Cambiaghi infine sottolinea che nel 2021 sono stati investiti 65 mila euro per opere di manutenzione. Attualmente sono in fase d’esecuzione interventi di ripristino e consolidamento delle pensiline a copertura dei camminamenti esterni, per 350 mila euro.