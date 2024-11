Intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale questa mattina, lunedì 11 novembre, a Verano Brianza.

Cadono tegole dallo stabile, intervengono i Vigili del fuoco

L'intervento è scattato dopo che intorno alle 10 ssi è verificata la caduta di alcune tegole da uno stabile di via Preda. Immediatamente sul posto si sono portati i Vigili del fuoco della sede centrale di Monza che hanno chiuso la strada per procedere ad un primo intervento di messa in sicurezza.

Via Preda è rimasta chiusa al traffico dalle 10.30 alle 12.40. Al termine delle operazioni la pista pedonale risulta interdetta alla circolazione per ragioni di sicurezza. Intanto il sindaco ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza dello stato dei luoghi.