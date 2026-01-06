Il dramma si è consumato lo scorso 1 gennaio in Liguria, su una spiaggia in una frazione di Genova:, dove il ragazzo era impegnato in una battuta di pesca

Quella che doveva essere una tranquilla battuta di pesca si è invece trasformata in un incubo. Così, i primi giorni dell’anno si sono abbattuti freddi come non mai sulla piccola comunità di Bernareggio. Che oggi, nel dolore per la drammatica scomparsa di una giovane vita, si riscopre essere grande famiglia.

Caduta fatale dagli scogli, Francesco muore a soli 30 anni

E’ morto a soli 30 anni Francesco Restifo, figlio del noto medico Domenico e della moglie Laura, vittima di una tragica quanto fatale caduta dagli scogli mentre si trovava in Liguria per una giornata dedicata alla sua grande passione, la pesca. L’incidente mortale è avvenuto proprio il primo giorno dell’anno. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, ancora alla ricerca di elementi e testimoni per fare piena luce sul dramma.

L’allarme dalla spiaggia di Vesima

L’allarme è scattato in mattinata a Vesima, piccola frazione della città di Genova, nota appunto per essere un punto di ritrovo di pescatori amatoriali e non solo. Una zona che, stando al racconto di alcuni amici, Francesco conosceva molto bene. Da una vita, infatti, si recava nella località ligure per pescare e trovare un momento di relax staccando dalla vita di tutti i giorni. Ironia della sorte, proprio nel giorno della tragedia, sui propri canali social, aveva pubblicato un messaggio e una foto confermando di essere tornato in Liguria nei primi giorni dell’anno per una breve vacanza. Invece, quelli che dovevano essere giorni di spensieratezza si sono trasformati in tragedia.

Caduta accidentale oppure un malore

Difficile dire cosa sia accaduto con esattezza. Dalle prime e sommarie ricostruzioni, effettuate anche dalle Forze dell’ordine del posto, è solamente possibile ipotizzare che Francesco sia caduto da un banco di scogli. Se sia scivolato accidentalmente o se invece la caduta sia stata causata da un malore improvviso sarà l’autopsia (che con ogni probabilità verrà eseguita questa settimana) a stabilirlo con precisione.

