Cai Carate, Messa alla Capanna Mara per i soci scomparsi

Giornata dei ricordi

Domenica 31 ottobre l'appuntamento della sezione per ricordare tutti gli amici defunti.

Il Cai di Carate Brianza ripropone "La giornata dei ricordi", con il tradizionale appuntamento alla Capanna Mara in programma l'ultima domenica di ottobre.

Da Carate alla Capanna Mara

Dopo aver saltato l'ultimo appuntamento lo scorso anno per lo stop imposto dalle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, il direttivo del Cai Carate radunerà infatti soci e simpatizzanti per la celebrazione della Messa a suffragio degli amici defunti della sezione. La celebrazione eucaristica sarà officiata dal prevosto don Giuseppe Conti, responsabile della Comunità Pastorale Spirito Santo, nella giornata di domenica 31 ottobre alle ore 11.

"Come da tradizione pluriennale anche quest'anno ci troveremo presso la Cappelletta della Capanna Mara per ricordare i nostri soci e amici "andati avanti"- spiega il presidente Francesco Meregalli - A causa della situazione pandemica in corso la manifestazione si limiterà alla sola celebrazione della Messa. Il tradizionale pranzo del mezzogiorno, quest'anno non verrà effettuato. Tutti i soci e gli amici sono invitati a partecipare alla giornata rispettando i protocolli anti-Covid19 in vigore, mantenendo il distanziamento previsto e utilizzando la mascherina".

Eletto il nuovo Consiglio direttivo

Lunedì prossimo 25 ottobre il nuovo Consiglio direttivo, eletto in occasione dell'assemblea dei soci che si è tenuta lo scorso 15 ottobre, si riunisce per l'assegnazione delle cariche di mandato. L’assemblea ha confermato la fiducia a Francesco Meregalli, presidente uscente; al suo vice Antonio Colombo, a Mariella Brivio, Elena Zanaboni, Silvano Viganò. Tre i nuovi consiglieri: Maurizio Cesana (già revisore dei conti), Massimo Elli, (collaboratore esterno del Cai che fa il suo esordio in consiglio) e Riccardo Botta, il più giovane membro del direttivo. Eletto anche il Collegio dei revisori dei conti che sarà composto da Carlo Longoni, Alessio Pozzi e Ambrogio Giudici. Nel corso dell’assemblea è stato eletto anche Angelo Longoni che affiancherà il futuro presidente con il ruolo di delegato di sezione.