Cai di Desio: le proposte del 2023 per i giovani

Il Cai di Desio dà il via al 43esimo corso di alpinismo giovanile. La sezione desiana del Cai mette al centro delle sue proposte i giovani allo scopo di aiutarli nella loro crescita umana e personale.

Tante escursioni e gite alpine per i giovani del Cai di Desio

Il Cai di Desio dà il via al 43esimo corso di alpinismo giovanile. Mercoledì 15 marzo, alle 21, nella sede della sezione desiana del Cai in via Lampugnani 78, verrà presentato il programma delle escursioni dedicato ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni.

Tra le proposte ci saranno una serie di escursioni che si svolgeranno tutte le domeniche nel corso di una giornata, ad eccezione di quelle dedicate all'arrampicata, che si svolgeranno invece il sabato, e che prenderanno inizio dal mese di aprile fino a settembre. Tra le iniziative primaverili ed estive, inoltre, è prevista anche un’escursione di due giorni con pernottamento all’interno di un rifugio alpino.

I ragazzi avranno modo di acquisire tante competenze nuove

Dal 1980 la sezione desiana del Cai organizza corsi e iniziative che coinvolgono i ragazzi e, anche con le proposte del 2023, mette al centro delle sue attività i giovani che intendono avvicinarsi alla montagna, con lo scopo di aiutare i ragazzi nella loro crescita umana e personale, facendogli vivere esperienze di formazione condivise con i loro coetanei e con i loro esperti accompagnatori.

Durante il corso i ragazzi impareranno a leggere le cartine in cui sono segnati i sentieri e a utilizzarle per orientarsi anche con l’aiuto della bussola, apprenderanno i principali nodi utilizzati in montagna e prenderanno coscienza dei vari tipi di ambiente che la montagna propone come boschi, alpeggi, rocce, ghiacciai e grotte.