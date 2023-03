Cai in festa per i 70 anni di fondazione

Il Cai di Besana Brianza ha festeggiato 70 anni di fondazione della sezione locale.

70 anni di fondazione

Grande festa questa mattina (sabato 4 marzo 2023) per gli amici del Club Alpino Italiano che hanno festeggiato il 70esimo di fondazione della sezione locale di Besana Brianza. La manifestazione si è svolta al Cineteatro Edelweiss, in piazza Cuzzi. La mattinata si è aperta con il discorso del presidente, Piero Delmiglio ed è proseguita con i discorsi delle autorità tra cui il sindaco, Emanuele Pozzoli, il parroco, don Mauro Malighetti, e il presidente generale del Cai, Antonio Montani.

Le premiazioni

Ai discorsi ufficiali delle autorità sono seguite le premiazioni dei soci fondatori, Enrico Casati e Giuseppe Crippa, degli ex presidenti Iginio Bonacina, Albina Pirovano, Gianni Frigerio, Enrico Casati e Angelo Casati. E' seguita anche la premiazione del corso di sci e la presentazione delle iniziative per il 70esimo anniversario di fondazione. A mezzogiorno, in Villa Filippini, è stata inaugurata la nuova edizione della mostra dal titolo "Presenze silenziose. Ritorni e nuovi arrivi di carnivori in territorio italiano". A seguire il rinfresco.

