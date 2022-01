Covid

Dati in lento miglioramento anche nelle strutture gestite da Asst Brianza.

Covid: confermata la tendenza al calo dei ricoveri anche negli ospedali di Vimercate, Desio e Carate. ecco i numeri diffusi da Asst Brianza.

Calano anche i ricoverati per Covid a Vimercate, Desio e Carate

Secondo i numeri aggiornati a oggi, lunedì 31 gennaio, a Vimercate al momento sono ricoverati a causa del virus 68 pazienti, di cui 34 con assistenza respiratoria e cinque con necessità di Cpap. Complessivamente, rispetto alla scorsa settimana, si sta assistendo ad un lento miglioramento: alla data del 24 gennaio infatti nel nosocomio di via Santi Cosma e Damiano erano ricoverate per Covid 76 persone (15 con cpap e 34 in assistenza respiratoria).

Per quanto riguarda Desio ad oggi nella struttura si trovano 32 persone (di cui 14 con assistenza respiratoria) mentre la scorsa settimana i pazienti erano 35. Infine nell'ospedale di Carate Brianza restano ricoverati per Covid 15 pazienti; sette giorni fa erano 18.

